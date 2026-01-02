https://ria.ru/20260102/chp-2066071127.html
В Новгородской области второй день тушат школу
В Новгородской области второй день тушат школу - РИА Новости, 02.01.2026
В Новгородской области второй день тушат школу
Работы по тушению двухэтажного деревянного здания школы в Пестовском округе Новгородской области продолжаются второй день, сообщает Управление защиты населения... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:17:00+03:00
2026-01-02T15:17:00+03:00
2026-01-02T15:17:00+03:00
происшествия
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066068436_0:14:734:427_1920x0_80_0_0_013c5bd3ee0e3dbfcd05c01ea70d367b.jpg
https://ria.ru/20260102/skoraya-2066066062.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066068436_0:92:734:643_1920x0_80_0_0_c6859e0d220228c84df910c4c88b4cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области второй день тушат школу
В Новгородской области второй день тушат деревянную школу