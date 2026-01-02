Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области второй день тушат школу
15:17 02.01.2026
В Новгородской области второй день тушат школу
В Новгородской области второй день тушат школу - РИА Новости, 02.01.2026
В Новгородской области второй день тушат школу
Работы по тушению двухэтажного деревянного здания школы в Пестовском округе Новгородской области продолжаются второй день, сообщает Управление защиты населения... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия
новгородская область
https://ria.ru/20260102/skoraya-2066066062.html
новгородская область
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области второй день тушат школу

В Новгородской области второй день тушат деревянную школу

© Фото : Управление защиты населения Новгородской области/ВКонтактеПоследствия пожара в двухэтажном деревянном здании школы в Пестовском округе Новгородской области
Последствия пожара в двухэтажном деревянном здании школы в Пестовском округе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Управление защиты населения Новгородской области/ВКонтакте
Последствия пожара в двухэтажном деревянном здании школы в Пестовском округе Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Работы по тушению двухэтажного деревянного здания школы в Пестовском округе Новгородской области продолжаются второй день, сообщает Управление защиты населения региона.
"Отряд противопожарной службы Новгородской области продолжает разборку и проливку здания школы в деревне Богослово Пестовского округа. В связи с большими размерами здания очаги возгорания возникают в разных местах до сих пор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о пожаре поступила в 7 утра в четверг. Открытое горение было ликвидировано к 10.27. Площадь пожара составила 524 квадратных метра, здание школы уничтожено полностью.
ПроисшествияНовгородская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
