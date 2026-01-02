В Новгородской области второй день тушат школу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Работы по тушению двухэтажного деревянного здания школы в Пестовском округе Новгородской области продолжаются второй день, сообщает Управление защиты населения региона.

Уточняется, что информация о пожаре поступила в 7 утра в четверг. Открытое горение было ликвидировано к 10.27. Площадь пожара составила 524 квадратных метра, здание школы уничтожено полностью.