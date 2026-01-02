https://ria.ru/20260102/chp-2066059340.html
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине - РИА Новости, 02.01.2026
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине
Обвиняемый в ножевых ранениях четырех оппонентов в подмосковном Подольске заключен под стражу, пострадавшие были госпитализированы, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:16:00+03:00
2026-01-02T14:16:00+03:00
2026-01-02T14:16:00+03:00
происшествия
россия
подольск
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20250930/moskva-2045337312.html
россия
подольск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине
В Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине и нанесении травм 4 оппонентам
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Обвиняемый в ножевых ранениях четырех оппонентов в подмосковном Подольске заключен под стражу, пострадавшие были госпитализированы, сообщили
в прокуратуре Московской области.
Предварительно, вечером 30 декабря 2025 года на улице Московская в микрорайоне Климовск Подольска в ходе конфликта между двумя группами граждан один из его участников нанес четверым оппонентам ножевые ранения, в результате чего потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, и их госпитализировали в медучреждение.
"По данному факту следственным органом расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека)... Сегодня суд, с учетом позиции представителя городской прокуратуры, избрал 27-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ход и результаты расследования дела на контроле у прокуратуры.