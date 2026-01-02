В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине

Предварительно, вечером 30 декабря 2025 года на улице Московская в микрорайоне Климовск Подольска в ходе конфликта между двумя группами граждан один из его участников нанес четверым оппонентам ножевые ранения, в результате чего потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, и их госпитализировали в медучреждение.