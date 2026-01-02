Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине
14:16 02.01.2026
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине - РИА Новости, 02.01.2026
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине
Обвиняемый в ножевых ранениях четырех оппонентов в подмосковном Подольске заключен под стражу, пострадавшие были госпитализированы, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине

В Подольске арестовали обвиняемого в поножовщине и нанесении травм 4 оппонентам

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Обвиняемый в ножевых ранениях четырех оппонентов в подмосковном Подольске заключен под стражу, пострадавшие были госпитализированы, сообщили в прокуратуре Московской области.
Предварительно, вечером 30 декабря 2025 года на улице Московская в микрорайоне Климовск Подольска в ходе конфликта между двумя группами граждан один из его участников нанес четверым оппонентам ножевые ранения, в результате чего потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, и их госпитализировали в медучреждение.
"По данному факту следственным органом расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека)... Сегодня суд, с учетом позиции представителя городской прокуратуры, избрал 27-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ход и результаты расследования дела на контроле у прокуратуры.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Москвича, устроившего поножовщину из-за ревности, отправили психлечебницу
30 сентября 2025, 12:37
 
ПроисшествияРоссияПодольскМосковская область (Подмосковье)
 
 
