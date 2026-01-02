Рейтинг@Mail.ru
10:30 02.01.2026
Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках "Елки желаний"
Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летней Ладаславы Тырдовой из Перми в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летней Ладаславы Тырдовой из Перми в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства.
Девочка попросила хоккейный шлем. Чернышенко организовал Ладаславе встречу с советским и российским хоккеистом, олимпийским чемпионом Валерием Каменским.
В московском дворце спорта "Мегаспорт" подростку вручили шлем, а также форму Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Всероссийская акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
