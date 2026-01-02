https://ria.ru/20260102/chernyshenko-2066034559.html
Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках "Елки желаний"
Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках "Елки желаний"
Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летней Ладаславы Тырдовой из Перми в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 02.01.2026
Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках "Елки желаний"
Чернышенко подарил 15-летней девочке хоккейный шлем в рамках "Елки желаний"