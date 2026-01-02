В Запорожской области три человека ранены после атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Три человека ранены из-за атак ВСУ в Запорожской области за последние сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области , пострадали три человека", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.

В Каменке-Днепровской при обстреле частного сектора были ранены местные жители — мужчина 1984 года рождения, женщины 1970 и 1972 года рождения. Их госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы, сообщил губернатор.

Там же в результате обстрела были повреждены надземные распределительные газопроводы на двух улицах.