В Запорожской области три человека ранены после атак ВСУ
В Запорожской области три человека ранены после атак ВСУ - РИА Новости, 02.01.2026
В Запорожской области три человека ранены после атак ВСУ
Три человека ранены из-за атак ВСУ в Запорожской области за последние сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:17:00+03:00
2026-01-02T13:17:00+03:00
2026-01-02T13:17:00+03:00
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Три человека ранены из-за атак ВСУ в Запорожской области за последние сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области
, пострадали три человека", - написал Балицкий
в канале на платформе Мах.
В Каменке-Днепровской при обстреле частного сектора были ранены местные жители — мужчина 1984 года рождения, женщины 1970 и 1972 года рождения. Их госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы, сообщил губернатор.
Там же в результате обстрела были повреждены надземные распределительные газопроводы на двух улицах.
В Васильевке противник обстрелял пятиэтажный многоквартирный дом и повредил крышу. Также под обстрел попал частный жилой дом, повреждены крыша и фасад, пострадавших нет, отметил губернатор.