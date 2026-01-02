Рейтинг@Mail.ru
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер
22:14 02.01.2026 (обновлено: 22:44 02.01.2026)
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, потому что ей самой не хватает средств, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш в интервью... РИА Новости, 02.01.2026
в мире, украина, чехия, россия, виктор орбан, сергей лавров, андрей бабиш, евросоюз, вооруженные силы украины, еврокомиссия, jas-39 gripen, f-35
В мире, Украина, Чехия, Россия, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Андрей Бабиш, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, JAS-39 Gripen, F-35
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер

Бабиш: Чехия больше не может давать Украине деньги, в госбюджете их не хватает

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 2 янв - РИА Новости. Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, потому что ей самой не хватает средств, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш в интервью порталу Dehík, отвечая на вопрос о том, почему Чехия, одобрив, в отличие от Словакии и Венгрии, решение ЕС о поддержке Украины, отказалась при этом гарантировать кредит в размере 90 миллиардов евро.
"Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей. Гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги. Украина получила 187 миллиардов евро. Теперь она получит 100 миллиардов евро из нового многолетнего финансового плана и еще 90 миллиардов евро в качестве кредита, в общей сложности 377 миллиардов евро. Чехия ежегодно перечисляет в бюджет ЕС от 60 до 62 миллиардов крон (от 2,9 до 3 миллиардов долларов - ред.). Так что мы помогаем этими деньгами", - сказал Бабиш.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром
25 декабря 2025, 06:24
Отвечая на вопрос о будущем так называемой "чешской инициативы по боеприпасам для ВСУ" и контракта на закупку в США 24 истребителей F-35 Lightning II, Бабиш заявил, что пока углубленно не знакомился с документацией по этим вопросам и что о них будет идти речь на заседании Совбеза республики, которое состоится 7 января.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Надели намордник". Ради Трампа Украину оставят без снарядов
30 декабря 2025, 08:00
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше. В реализации данной акции Чехия сотрудничала, в основном, с Нидерландами и Данией.
Чешские ВВС располагают арендованными у Швеции 12 одноместными и двумя двухместными самолетами JAS-39 Gripen, а после 2027 года они будут использовать 10 одноместных и два двухместных самолета Gripen.
По данным агентства ЧТК, согласно контракту, заключенному с американской стороной, в 2035 году на смену шведским самолетам должны прийти 24 американских истребителя F-35 Lightning II, решение об их закупке кабмин премьера Фиалы принял в сентябре 2023 года. Чехия выделит 106 миллиардов крон (около 5 миллиардов долларов) непосредственно на истребители, а также на сопутствующее оборудование, обучение персонала, боеприпасы и гарантийное обслуживание их жизненного цикла. Дополнительные средства потребуются, например, на модернизацию авиабазы ​​в городе Чаславе (на востоке страны). Таким образом, общая стоимость американских самолётов составит 150 миллиардов крон (около 7 миллиардов долларов). Первые истребители F-35 для Чехии должны быть готовы к 2029 году, все самолёты должны прибыть в республику к 2035 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Министра обороны Чехии унизили за слова о помощи Киеву
24 декабря 2025, 16:15
 
