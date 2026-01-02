Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер

ПРАГА, 2 янв - РИА Новости. Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, потому что ей самой не хватает средств, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш в интервью порталу Dehík, отвечая на вопрос о том, почему Чехия, одобрив, в отличие от Словакии и Венгрии, решение ЕС о поддержке Украины, отказалась при этом гарантировать кредит в размере 90 миллиардов евро.

По данным агентства ЧТК, согласно контракту, заключенному с американской стороной, в 2035 году на смену шведским самолетам должны прийти 24 американских истребителя F-35 Lightning II, решение об их закупке кабмин премьера Фиалы принял в сентябре 2023 года. Чехия выделит 106 миллиардов крон (около 5 миллиардов долларов) непосредственно на истребители, а также на сопутствующее оборудование, обучение персонала, боеприпасы и гарантийное обслуживание их жизненного цикла. Дополнительные средства потребуются, например, на модернизацию авиабазы ​​в городе Чаславе (на востоке страны). Таким образом, общая стоимость американских самолётов составит 150 миллиардов крон (около 7 миллиардов долларов). Первые истребители F-35 для Чехии должны быть готовы к 2029 году, все самолёты должны прибыть в республику к 2035 году.