Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации - РИА Новости, 02.01.2026
21:52 02.01.2026
Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации
Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале опубликовал видео с главой Чечни Рамзаном... РИА Новости, 02.01.2026
россия, москва, рамзан кадыров, ахмед дудаев, политика
Россия, Москва, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Политика
Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации

Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации в Москву

© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 2 янв - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале опубликовал видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который опроверг слухи о том, что он якобы госпитализирован.
Дудаев рассказал об очередных "вбросах сатанистов*", которые рассказывают что Кадыров якобы госпитализирован в Москве и находится в критическом состоянии. Министр также спросил Кадырова, как он себя чувствует и как его настрой.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Кадыров заявил, что не хочет жить до старости
15 декабря 2025, 14:11
"Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты* и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали - всё равно будут эти сплетни. И они не стесняются, когда ты показываешь себя - "искусственный интеллект", не он… он полумертвый лежит", - говорит Кадыров на видео.
Он также рассказал, что держит уразу (мусульманский пост) и собирается на тренировку.
"Вызов любой давайте: отжимания, бои без правил, борьба, бокс. Без разницы", - сказал глава республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Кадыров рассказал о результатах точечных ударов по позициям ВСУ
29 декабря 2025, 17:00
 
РоссияМоскваРамзан КадыровАхмед ДудаевПолитика
 
 
