Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации
Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации - РИА Новости, 02.01.2026
Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале опубликовал видео с главой Чечни Рамзаном... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:52:00+03:00
2026-01-02T21:52:00+03:00
2026-01-02T21:52:00+03:00
россия
москва
рамзан кадыров
ахмед дудаев
политика
россия
москва
Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации
Кадыров опроверг слухи о болезни и госпитализации в Москву
ГРОЗНЫЙ, 2 янв - РИА Новости.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале опубликовал
видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который опроверг слухи о том, что он якобы госпитализирован.
Дудаев
рассказал об очередных "вбросах сатанистов*", которые рассказывают что Кадыров
якобы госпитализирован в Москве
и находится в критическом состоянии. Министр также спросил Кадырова, как он себя чувствует и как его настрой.
"Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты* и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали - всё равно будут эти сплетни. И они не стесняются, когда ты показываешь себя - "искусственный интеллект", не он… он полумертвый лежит", - говорит Кадыров на видео.
Он также рассказал, что держит уразу (мусульманский пост) и собирается на тренировку.
"Вызов любой давайте: отжимания, бои без правил, борьба, бокс. Без разницы", - сказал глава республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация