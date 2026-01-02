"Чебурашка 2" собрал более миллиарда рублей ко второму дню проката

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Фильм "Чебурашка 2" Дмитрия Дьяченко собрал более 1,027 миллиарда рублей уже ко второму дню проката, на втором месте по сборам — "Простоквашино" Сарика Андреасяна, на третьем — "Буратино" Игоря Волошина, Фильм "Чебурашка 2" Дмитрия Дьяченко собрал более 1,027 миллиарда рублей уже ко второму дню проката, на втором месте по сборам — "Простоквашино" Сарика Андреасяна, на третьем — "Буратино" Игоря Волошина, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Общие сборы второй части, по данным ЕАИС, к утру 2 января составили 1 027 169 344 рублей, из них 421 212 526 рублей было заработано по предпродажам. В первый день картину посмотрели 878 578 зрителей.

На втором месте по сборам фильм "Простоквашино" Сарика Андреасяна, который также вышел 1 января. Он заработал 462 664 088 рублей, его в первый день посмотрели 410921 человек. На третьем месте - "Буратино" Игоря Волошина со сборами 455 667 174 рублей, в первый день фильм собрал более 226 миллионов рублей, его посмотрели 389 088 зрителей.