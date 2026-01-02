https://ria.ru/20260102/cheburashka-2066035587.html
"Чебурашка 2" собрал более миллиарда рублей ко второму дню проката
"Чебурашка 2" собрал более миллиарда рублей ко второму дню проката - РИА Новости, 02.01.2026
"Чебурашка 2" собрал более миллиарда рублей ко второму дню проката
Фильм "Чебурашка 2" Дмитрия Дьяченко собрал более 1,027 миллиарда рублей уже ко второму дню проката, на втором месте по сборам — "Простоквашино" Сарика... РИА Новости, 02.01.2026
"Чебурашка 2" собрал более миллиарда рублей ко второму дню проката
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Фильм "Чебурашка 2" Дмитрия Дьяченко собрал более 1,027 миллиарда рублей уже ко второму дню проката, на втором месте по сборам — "Простоквашино" Сарика Андреасяна, на третьем — "Буратино" Игоря Волошина, следует
из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Общие сборы второй части, по данным ЕАИС, к утру 2 января составили 1 027 169 344 рублей, из них 421 212 526 рублей было заработано по предпродажам. В первый день картину посмотрели 878 578 зрителей.
На втором месте по сборам фильм "Простоквашино" Сарика Андреасяна, который также вышел 1 января. Он заработал 462 664 088 рублей, его в первый день посмотрели 410921 человек. На третьем месте - "Буратино" Игоря Волошина со сборами 455 667 174 рублей, в первый день фильм собрал более 226 миллионов рублей, его посмотрели 389 088 зрителей.
Ранее гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст напомнил, что кинематографистам и Фонду кино необходимо разработать новые временные зоны для кинопроката продолжений успешных франшиз, чтобы дать возможность продвигать новые бренды во время новогодних каникул.