В чебоксарском аэропорту отменили ограничения на полеты
В чебоксарском аэропорту отменили ограничения на полеты - РИА Новости, 02.01.2026
В чебоксарском аэропорту отменили ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:30:00+03:00
2026-01-02T16:30:00+03:00
2026-01-02T16:30:00+03:00
чебоксары
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
чебоксары
Новости
В чебоксарском аэропорту отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов