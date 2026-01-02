Рейтинг@Mail.ru
16:30 02.01.2026
В чебоксарском аэропорту отменили ограничения на полеты
В чебоксарском аэропорту отменили ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
чебоксары, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Чебоксары, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© Flickr / Roger  BitsПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника
31 декабря 2025, 23:21
 
ЧебоксарыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
