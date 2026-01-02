Глава офиса Зеленского Буданов: биография, в чем его обвиняют в России

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Кирилл Буданов* – руководитель офиса Владимира Зеленского, бывший глава военной разведки Украины. Его биография – одна из самых противоречивых в стране. О том, кто он такой, его национальности, родителях, конкуренции ГУР с СБУ, новом назначении и обвинениях, выдвинутых против него в России, — в материале РИА Новости.

Буданов Кирилл Алексеевич

Кирилл Буданов* был самым молодым в истории главой украинской военной разведки. Ему 39 лет. Несмотря на возраст, его биография включает в себя богатый послужной список из диверсий и террористических актов.

Национальность

О своей национальности Буданов* не распространяется. При этом он владеет русским и украинским языком. Часто он дает интервью именно на украинском.

Детство и юность

Родился Кирилл Алексеевич Буданов* в Киеве 4 января 1986 года. Об первом периоде его жизни информации практически нет. При этом в одном из своих интервью он заявлял, что решение стать военным он принял еще в детстве. Тогда же, по собственному признанию, стал задумываться о карьере в военной разведке. Информация его увлечениях в тот период в открытых источниках крайне скудна. Известно лишь, что он увлекался плаваньем.

В одном из интервью он отметил, что большую часть времени его времени его семья жила в левобережной части Киева.

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов © Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Личная жизнь

Родители

О семье украинского чиновника также известно крайне мало. Например, информация о родителях Буданова* тщательно скрывается.

Супруга

Впервые Буданов* женился в 2000-м году, однако спустя некоторое время развелся. Второй брак он заключил в 2013-м году с уроженкой Киева Марьяной. Ее девичья фамилия также не попадала в открытые источники.

По образованию супруга Буданова* психолог. С 2015-го по 2017-й она занималась волонтерской деятельностью в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Украины. Позже пыталась баллотироваться в Киевский городской совет от партии "Удар" Виталия Кличко, но не смогла избраться. Сейчас занимает должность советницы мэра Киева.

Помимо этого, в 2021-м году в прессе появилась информация, что она является прихожанкой одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Образование и карьера

В 2007-м году Кирилл Буданов* окончил Одесский институт Сухопутных войск, который в 2011 году переименовали в Военную академию. После этого он в звании лейтенанта поступил на службу в ГУР Украины и стал оперативником в подразделении спецназа.

В 2010-м году его произвели в старшие лейтенанты, а в 2013-м присвоили звание капитана.

С 2014-го года Буданов* в составе ВСУ активно участвовал в боевых действиях в Донбассе. По его собственному признанию, получил там несколько ранений. Первое было легким. Во втором случае осколок от противопехотной мины, по словам самого экс-начальника ГУР МО, "попал под сердце".

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов © Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов

"Его нельзя вытаскивать из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, около пяти километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — рассказывает Буданов*.

В третьем случае пуля разнесла ему локтевой сустав на правой руке, из-за чего он до сих пор испытывает проблемы с ее сгибанием.

В 2016-м году Буданов* получил звание майора, спустя еще два года — стал подполковником, а в 2020-м ему вручили погоны полковника.

При этом имеются подтверждения участия Буданова* в диверсионной деятельности в Крыму. В частности, он был в составе группы, которая пыталась организовать критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в августе 2016 года. Двух диверсантов тогда удалось задержать. В перестрелке погибли сотрудник ФСБ и российский военнослужащий.

В 2019-м году на Буданова* якобы организовали покушение. Машину экс-сотрудника ГУР МО пытались взорвать, однако он не пострадал. При этом двумя годами ранее аналогичным способом был ликвидирован его начальник — полковник Максим Шаповал, один из организаторов диверсии в Армянске.

Глава ГУР

В 2020-м Буданова* назначили заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. Летом того же года он и вовсе занял пост главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он стал самым молодым военным в этой должности в украинской истории — ему тогда было 34 года. Спустя год ему присвоили звание бригадного генерала — первое звание высшего офицерского состава ВСУ.

На посту главы ГУР МО Буданов* остался и после начала СВО. В этом качестве он сделал множество громких заявлений, как правило несвойственных людям его профессии. В частности, он открыто призывал к милитаризации Украины, обвинял действующее киевское руководство страны в том, что именно оно виновато в тяжелом положении ВСУ. Одним из самых резонансных высказываний стало обещание Буданова* убивать россиян.

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов © Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов

"Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира", — заявил он в одном из интервью. После этого он начал оправдываться: якобы его слова вырваны из контекста. А речь, мол, шла про военных преступников.

Примечательно, что изначально высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналиста о возможной причастности Киева и ГУР МО Украины к убийству Дарьи Дугиной, которая погибла в августе 2022-го года. Тогда автомобиль, за рулем которого она ехала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье, взорвали. В ФСБ утверждали, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Как сообщали российские правоохранительные органы, исполнителем покушения стала гражданка Украины Наталья Вовк, ранее носившая фамилию Шабан, а ее сообщником был Богдан Цыганенко. При этом следователи предполагают, что целью террористов был отец Дарьи – философ Александр Гельевич Дугин.

Помимо этого, ФСБ также считает Кирилла Буданова* организатором теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Тогда на автомобильном части моста взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Пламя перекинулось на топливные цистерны. В результате погибли пять человек, частично обрушились два пролета моста. Как сообщила ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

Автомобильное движение по реверсу на этом маршруте удалось восстановить вечером того же дня. Двустороннее движение полностью восстановили в декабре 2022-го года, а в мае 2023-го сняли последние ограничения на железнодорожные перевозки.

Спустя два дня после теракта — 10 октября — российские ВКС начали наносить удары возмездия после теракта.

В апреле 2022-го Буданову* присвоили звание генерал-майора.

Также в открытых источниках публиковалась информация о том, что Буданов* причастен ко второй атаке на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля. По версии ФСБ, объект атаковали два надводных безэкипажных аппарата вместе с гидроциклами со взрывчаткой. Последние удалось уничтожить, однако дроны все же сумели поразить мост. Жертвами стала супружеская пара мирных жителей из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена, ее госпитализировали.

При этом официально ответственность за теракт на себя взяло не ГУР МО Украины, а СБУ.

Движение на мосту восстановили в реверсивном режиме на следующий день.

В апреле 2023-го года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест экс-начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова* по обвинению в организации терактов в России, создании террористического сообщества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Назначение на пост главы офиса Зеленского

Владимир Зеленский 2 января 2026 года назначил Буданова* руководителем своего офиса и поручил ему сосредоточиться на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах. По его словам, у Буданова* есть "особый опыт" в этих направлениях.

Глава киевского режима поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО.

Награды

Кирилл Буданов* является полным кавалером украинского ордена "За мужество". Также ему присвоены медаль "За личные достижения" второй степени, медаль "Защитнику Отечества" и нагрудные знаки "За воинскую доблесть", "Знак почета", и "Участник АТО".

В августе 2022 года ему также вручили Крест боевых заслуг. А 7 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил экс-главе ГУР МО звание генерал-лейтенанта.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.