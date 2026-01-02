https://ria.ru/20260102/bpla-2066108954.html
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов - РИА Новости, 02.01.2026
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов
Средства ПВО в период с 14.00 до 20.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T20:37:00+03:00
2026-01-02T20:37:00+03:00
2026-01-02T20:42:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
республика татарстан (татарстан)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066087237.html
россия
ростовская область
воронежская область
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, республика татарстан (татарстан), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов
МО РФ: российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов