Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 02.01.2026 (обновлено: 20:42 02.01.2026)
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов
Средства ПВО в период с 14.00 до 20.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РИА Новости, 02.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
республика татарстан (татарстан)
происшествия
россия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, республика татарстан (татарстан), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов

МО РФ: российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 14.00 до 20.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Второго января текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть – над территорией Ростовской области, два – над территорией Республики Татарстан, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские наемники
ВСУ привлекают иностранных наемников из-за нехватки солдат, сообщил боец
