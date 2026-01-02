Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 02.01.2026
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
БПЛА подавлены в трех районах Ростовской области и над акваторией Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
шолоховский район
юрий слюсарь
ростовская область
шолоховский район
происшествия, ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. БПЛА подавлены в трех районах Ростовской области и над акваторией Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"За ночь в Ростовской области уничтожены и подавлены БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Предварительно, уточнил губернатор, пострадавших нет.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
