ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 02.01.2026
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
БПЛА подавлены в трех районах Ростовской области и над акваторией Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
шолоховский район
юрий слюсарь
ростовская область
шолоховский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
происшествия, ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области