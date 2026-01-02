Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/bpla-2066012545.html
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома - РИА Новости, 02.01.2026
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома
Три БПЛА сбиты над Тульской областью, повреждено остекление домов и кровли из-за падения обломков, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:05:00+03:00
2026-01-02T03:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
новомосковск (тульская область)
узловая
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
новомосковск (тульская область)
узловая
происшествия, тульская область, новомосковск (тульская область), узловая, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Новомосковск (Тульская область), Узловая, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома

В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждены кровли домов

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Три БПЛА сбиты над Тульской областью, повреждено остекление домов и кровли из-за падения обломков, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 мск до 01:00 мск уничтожили три украинских беспилотника. В Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на местах работают оперативные службы.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ПВО сбила БПЛА в Пензенской области
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьНовомосковск (Тульская область)УзловаяДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
