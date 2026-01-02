https://ria.ru/20260102/bpla-2066012545.html
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома - РИА Новости, 02.01.2026
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома
Три БПЛА сбиты над Тульской областью, повреждено остекление домов и кровли из-за падения обломков, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 02.01.2026
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома
В Тульской области из-за падения обломков БПЛА повреждены кровли домов