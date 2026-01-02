https://ria.ru/20260102/bpla-2066006370.html
ПВО отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву
ПВО отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 02.01.2026
ПВО отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву
Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T00:43:00+03:00
2026-01-02T00:43:00+03:00
2026-01-02T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
москва
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву