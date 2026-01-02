https://ria.ru/20260102/bolsonaru-2066009122.html
СМИ: Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму
СМИ: Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму - РИА Новости, 02.01.2026
СМИ: Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 02.01.2026
бразилия
