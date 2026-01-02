Рейтинг@Mail.ru
01:32 02.01.2026
СМИ: Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму, сообщил новостной портал G1.
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару. Архивное фото
Жаир Болсонару. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару выписан из больницы и вернётся в тюрьму, сообщил новостной портал G1.
"Болсонару выписан из больницы в четверг. Он возвращается в тюрьму, где отбывает срок за попытку госпереворота", - пишет СМИ.
Экс-президенту было сделано несколько операций - по лечению двусторонней паховой грыжи и икоты. Защита Болсонару подала запрос на необходимость предоставления домашнего ареста, однако Верховный суд отказал в просьбе.
Суд Бразилии 12 сентября 2025 года признал 70-летнего Болсонару виновным в заговоре с целью совершения государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару
Вчера, 17:24
 
В миреБразилияЖаир Болсонару
 
 
