Специальная военная операция на Украине
 
08:25 02.01.2026
Пленный рассказал, как прятался от украинских заградотрядов в Гуляйполе

Пленный Дубовик рассказал, как две недели прятался от заградотрядов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Пленный боевик ВСУ Роман Дубовик рассказал РИА Новости, что перед сдачей в плен бойцам ВС РФ на окраине населенного пункта Гуляйполе Запорожской области две недели прятался от украинских заградотрядов.
"Нам говорили (командование ВСУ – ред.), что вы (штурмовики ВСУ - ред.) оттуда (с позиций – ред.) "не выйдете", что мы там останемся. Говорили, намекали, что будут заградотряды. Прятался я 14 дней. Я на позициях не был. Как высадили нас, я отказался идти на позицию. Они (командование ВСУ - ред.) сказали, разворачивайся, иди на "хату" (дом – ред.). Сейчас с тобой "поговорят". Я понял, что не они будут говорить, что меня "обнулят" (убьют – ред.) сразу", - сказал пленный.
По его словам, когда он понял, что его хотят убить, он стал прятаться по другим укрытиям перед тем, как попал на окраину города Гуляйполе, где и сдался в плен бойцам ВС РФ.
Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" заявлял, что более 50% города Гуляйполе Запорожской области находятся под контролем России.
Ранее бойцы отряда имени Мартына Пушкаря, который состоит из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России, сообщали, что подразделения украинской национальной гвардии выполняют роль заградотрядов и открывают огонь по украинским военнослужащим при попытке отступления. Функции заградительных отрядов выполняют также и украинские подразделения БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
