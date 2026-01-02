https://ria.ru/20260102/boevik-2066024018.html
Пленный рассказал, как прятался от украинских заградотрядов в Гуляйполе
Пленный рассказал, как прятался от украинских заградотрядов в Гуляйполе - РИА Новости, 02.01.2026
Пленный рассказал, как прятался от украинских заградотрядов в Гуляйполе
Пленный боевик ВСУ Роман Дубовик рассказал РИА Новости, что перед сдачей в плен бойцам ВС РФ на окраине населенного пункта Гуляйполе Запорожской области две... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T08:25:00+03:00
2026-01-02T08:25:00+03:00
2026-01-02T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb32e9a3f8cca52da9781ecdd6121e15.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8a57007200bc02d151a6a3020e7938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как прятался от украинских заградотрядов в Гуляйполе
Пленный Дубовик рассказал, как две недели прятался от заградотрядов ВСУ
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Пленный боевик ВСУ Роман Дубовик рассказал РИА Новости, что перед сдачей в плен бойцам ВС РФ на окраине населенного пункта Гуляйполе Запорожской области две недели прятался от украинских заградотрядов.
"Нам говорили (командование ВСУ
– ред.), что вы (штурмовики ВСУ - ред.) оттуда (с позиций – ред.) "не выйдете", что мы там останемся. Говорили, намекали, что будут заградотряды. Прятался я 14 дней. Я на позициях не был. Как высадили нас, я отказался идти на позицию. Они (командование ВСУ - ред.) сказали, разворачивайся, иди на "хату" (дом – ред.). Сейчас с тобой "поговорят". Я понял, что не они будут говорить, что меня "обнулят" (убьют – ред.) сразу", - сказал пленный.
По его словам, когда он понял, что его хотят убить, он стал прятаться по другим укрытиям перед тем, как попал на окраину города Гуляйполе, где и сдался в плен бойцам ВС РФ.
Президент России Владимир Путин
в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" заявлял, что более 50% города Гуляйполе Запорожской области
находятся под контролем России.
Ранее бойцы отряда имени Мартына Пушкаря, который состоит из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России, сообщали, что подразделения украинской национальной гвардии выполняют роль заградотрядов и открывают огонь по украинским военнослужащим при попытке отступления. Функции заградительных отрядов выполняют также и украинские подразделения БПЛА.