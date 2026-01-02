Пленный рассказал, как прятался от украинских заградотрядов в Гуляйполе

ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Пленный боевик ВСУ Роман Дубовик рассказал РИА Новости, что перед сдачей в плен бойцам ВС РФ на окраине населенного пункта Гуляйполе Запорожской области две недели прятался от украинских заградотрядов.

По его словам, когда он понял, что его хотят убить, он стал прятаться по другим укрытиям перед тем, как попал на окраину города Гуляйполе, где и сдался в плен бойцам ВС РФ.