Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 02.01.2026 (обновлено: 08:30 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/blagoveschensk-2066023540.html
В Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка
В Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка - РИА Новости, 02.01.2026
В Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка
Мальчик в Благовещенске лишился нескольких пальцев, у него в руках сдетонировали неразорвавшиеся ранее "бомбочки", сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T08:18:00+03:00
2026-01-02T08:30:00+03:00
происшествия
благовещенск
олег имамеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260101/chp-2065966906.html
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, олег имамеев
Происшествия, Благовещенск, Олег Имамеев
В Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка

Ребенок лишился пальцев из-за сдетонировавших бомбочек в Благовещенске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 янв – РИА Новости. Мальчик в Благовещенске лишился нескольких пальцев, у него в руках сдетонировали неразорвавшиеся ранее "бомбочки", сообщил мэр областной столицы Приамурья Олег Имамеев.
"К сожалению, накануне в одной семье уже случилось горе. Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся "бомбочки", оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках. Мальчику срочно провели операцию, но он лишился нескольких пальцев", - написал Имамеев в Telegram-канале.
Мэр призвал родителей поговорить со своими детьми об опасности пиротехники, а также призвал не покупать салюты и петарды без сертификатов.
"Впереди еще целых 10 дней новогодних праздников и я хочу, чтобы эти дни для каждой семьи прошли по-настоящему радостно и, самое главное, безопасно", добавил Имамеев.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Ростове-на-Дону ребенок пострадал из-за попавшей в форточку пиротехники
1 января, 16:42
 
ПроисшествияБлаговещенскОлег Имамеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала