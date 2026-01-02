https://ria.ru/20260102/bespilotniki-2066021468.html
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.01.2026
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 64 дрона ВСУ над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T07:27:00+03:00
2026-01-02T07:27:00+03:00
2026-01-02T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
воронежская область
саратовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_4344ea591f88c74950ca02c347c837dd.jpg
https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016258.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
воронежская область
саратовская область
ростовская область
курская область
пензенская область
тамбовская область
калужская область
белгородская область
тульская область
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_947ee170e8b5dc4d8a7260b30d14a897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, самарская область, воронежская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ростовская область, курская область, пензенская область, тамбовская область, калужская область, белгородская область, тульская область, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Воронежская область, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Курская область, Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область, Белгородская область, Тульская область, Рязанская область
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 64 украинских БПЛА над регионами РФ