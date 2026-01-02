Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 02.01.2026 (обновлено: 09:30 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/bespilotniki-2066021468.html
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.01.2026
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 64 дрона ВСУ над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T07:27:00+03:00
2026-01-02T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
воронежская область
саратовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_4344ea591f88c74950ca02c347c837dd.jpg
https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016258.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
воронежская область
саратовская область
ростовская область
курская область
пензенская область
тамбовская область
калужская область
белгородская область
тульская область
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_947ee170e8b5dc4d8a7260b30d14a897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, самарская область, воронежская область, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ростовская область, курская область, пензенская область, тамбовская область, калужская область, белгородская область, тульская область, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Воронежская область, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Курская область, Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область, Белгородская область, Тульская область, Рязанская область
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 64 украинских БПЛА над регионами РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 64 дрона ВСУ над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"С 23:00 мск 1 января до 7:00 мск 2 января средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
Вчера, 05:03
Российские военные поразили 20 БПЛА в Самарской области, по восемь — в Воронежской и Саратовской, семь — над Московским регионом, в том числе пять дронов, летевших в сторону столицы.
Еще по шесть беспилотников сбили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской, два — в Белгородской, по одному — в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСамарская областьВоронежская областьСаратовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРостовская областьКурская областьПензенская областьТамбовская областьКалужская областьБелгородская областьТульская областьРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала