ПВО сбила БПЛА в Пензенской области
02.01.2026
ПВО сбила БПЛА в Пензенской области
БПЛА сбит на территории Пензенской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 02.01.2026
пензенская область
ПВО сбила БПЛА в Пензенской области
Силы ПВО сбили БПЛА на территории Пензенской области