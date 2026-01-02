В Берлине не могут возобновить движение поездов, нарушенное из-за вандалов

Службы и полиция работали в Германии в ночь на 1 января в усиленном режиме. Так, в Берлине полиция задержала, по последним данным, 430 человек. При этом, как сообщила полиция Берлина, в общей сложности 35 правоохранителей пострадали, из них 22 от нападений с применением пиротехнических средств. Двое полицейских были госпитализированы. Стражи порядка подверглись нападениям с пиротехникой, в частности в ходе ежегодного шествия левых групп, проходившего в столице ФРГ под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме".