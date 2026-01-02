В Берлине не могут возобновить движение поездов, нарушенное из-за вандалов

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Поезда S-Bahn пригородно-городского железнодорожного сообщения в Берлине, в районе Веддинг, второй день не могут возобновить движение на одном из участков из-за действий вандалов в новогоднюю ночь, сообщила железнодорожная компания S-Bahn Berlin.
Движение поездов приостановили после того, как в ночь с 31 на 1 декабря на платформе ж/д станции S-Bahn Wedding в Берлине сгорела кабинка дежурного. По информации федеральной полиции и DB, причиной пожара могли стать фейерверки.
"Из-за актов вандализма в районе Веддинг движение поездов линий S41 и S42 между станциями Gesundbrunnen и Westhafen приостановлено, организован автобусный транспорт", - говорится в сообщении S-Bahn Berlin.
В материнской ж/д компании Deutsche Bahn, в свою очередь, сообщили, что возобновление движения поездов на затронутом участке станет возможным "только после проверки и обеспечения статической прочности объекта (пострадавшей кабинки дежурного - ред.).
Конкретные сроки возобновления движения не называются.
Новогодняя ночь в Германии обернулась в ряде немецких городов беспорядками, включая нападения на полицейских, а также поджогами и пожарами с использованием пиротехники.
Службы и полиция работали в Германии в ночь на 1 января в усиленном режиме. Так, в Берлине полиция задержала, по последним данным, 430 человек. При этом, как сообщила полиция Берлина, в общей сложности 35 правоохранителей пострадали, из них 22 от нападений с применением пиротехнических средств. Двое полицейских были госпитализированы. Стражи порядка подверглись нападениям с пиротехникой, в частности в ходе ежегодного шествия левых групп, проходившего в столице ФРГ под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме".
Также в берлинском районе Моабит около 50 человек атаковали петардами полицейскую машину. В дальнейшем число участников беспорядков выросло до 500 человек, при помощи пиротехнических средств они начали устраивать поджоги, сообщили в полиции. Разогнать толпу и потушить огонь полицейским удалось только после применения водомета.
В Гамбурге, в частности, в районе Штайльсхоп, "большие группы людей" запускали фейерверки в сторону жилых домов и сотрудников правоохранительных органов, что потребовало оперативного вмешательства со стороны полиции, сообщал, в свою очередь, портал tagesschau.
Празднование Нового года также переросло в поджоги и уличные беспорядки в Лейпциге. Как сообщала Leipziger Zeitung, неизвестные возводили на улицах в районе Конневиц баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их с использованием петард. Полицейских забрасывали стеклянными бутылками и камнями.