ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 02.01.2026
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
Украинские войска атаковали несколько районов Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:23:00+03:00
2026-01-02T19:23:00+03:00
2026-01-02T20:04:00+03:00
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области при помощи дронов
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Украинские войска атаковали несколько районов Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он на платформе MAX.
— В Шебекинском районе повреждены фасад производственного помещения, припаркованный автобус и пять частных домовладений, перебита линия электропередачи.
— В Белгородском округе повреждены два коммерческих объекта и оборудование еще на одном предприятии.
— В административном центре Грайвороновского района повреждены кузова и стекла двух автомобилей, выбиты окна в частном доме.
— В Волоконовском округе повреждения получили две машины и трактор.
— В районном центре Борисовского округа — селе Борисовка — посечен забор частного домовладения.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.