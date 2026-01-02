Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 02.01.2026 (обновлено: 20:04 02.01.2026)
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
Украинские войска атаковали несколько районов Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2026
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области при помощи дронов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Волчья Александровка Волоконовского округа
Последствия атаки ВСУ в селе Волчья Александровка Волоконовского округа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Волчья Александровка Волоконовского округа
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские войска атаковали несколько районов Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он на платформе MAX.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в хуторе Верный Волоконовского округа
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в хуторе Верный Волоконовского округа
— В Шебекинском районе повреждены фасад производственного помещения, припаркованный автобус и пять частных домовладений, перебита линия электропередачи.
— В Белгородском округе повреждены два коммерческих объекта и оборудование еще на одном предприятии.
— В административном центре Грайвороновского района повреждены кузова и стекла двух автомобилей, выбиты окна в частном доме.
— В Волоконовском округе повреждения получили две машины и трактор.
— В районном центре Борисовского округа — селе Борисовка — посечен забор частного домовладения.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
