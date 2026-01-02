ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские войска атаковали несколько районов Белгородской области при помощи беспилотников, Украинские войска атаковали несколько районов Белгородской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он на платформе MAX.

— В Шебекинском районе повреждены фасад производственного помещения, припаркованный автобус и пять частных домовладений, перебита линия электропередачи.

— В Белгородском округе повреждены два коммерческих объекта и оборудование еще на одном предприятии.

— В административном центре Грайвороновского района повреждены кузова и стекла двух автомобилей, выбиты окна в частном доме.

— В Волоконовском округе повреждения получили две машины и трактор.

— В районном центре Борисовского округа — селе Борисовка — посечен забор частного домовладения.