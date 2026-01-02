На Байкале на месте целлюлозного завода будут строить всесезонный курорт

ИРКУТСК, 2 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ ведет демонтаж конструкций на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где будет создан всесезонный курорт, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
На совещании, которое прошло в правительстве Приангарья с участием представителей ВЭБ.РФ, рассмотрели задачи по модернизации инженерной инфраструктуры бывшей промплощадки БЦБК.
"На этой территории будет создан новый современный район Байкальска и всесезонный курорт. Но для дальнейшего развития ключевой задачей сейчас является демонтаж конструкций бывшего комбината. Этой работой занимается ВЭБ.РФ", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Управляющий директор ВЭБ.РФ Денис Голубев заявил о завершении первого этапа работ, в рамках которого снесены 17 объектов. Второй этап предполагает снос 150 объектов. Эти работы начнут уже в первом квартале 2026 года.
Работы по модернизации Байкальска ведутся по поручению президента РФ Владимира Путина. Их курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
В августе зампредседателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин сообщал, что на месте бывшего БЦБК планируется создание современного городского района, а также всесезонного курорта международного уровня.
