Вид на горнолыжный курорт "Соболиная гора" в Байкальске. Архивное фото

На Байкале на месте целлюлозного завода будут строить всесезонный курорт

ИРКУТСК, 2 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ ведет демонтаж конструкций на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где будет создан всесезонный курорт, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

На совещании, которое прошло в правительстве Приангарья с участием представителей ВЭБ. РФ , рассмотрели задачи по модернизации инженерной инфраструктуры бывшей промплощадки БЦБК.

"На этой территории будет создан новый современный район Байкальска и всесезонный курорт. Но для дальнейшего развития ключевой задачей сейчас является демонтаж конструкций бывшего комбината. Этой работой занимается ВЭБ.РФ", - написал Кобзев в Telegram-канале.

Управляющий директор ВЭБ.РФ Денис Голубев заявил о завершении первого этапа работ, в рамках которого снесены 17 объектов. Второй этап предполагает снос 150 объектов. Эти работы начнут уже в первом квартале 2026 года.

Работы по модернизации Байкальска ведутся по поручению президента РФ Владимира Путина . Их курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев