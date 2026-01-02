Рейтинг@Mail.ru
На Байкале на месте целлюлозного завода будут строить всесезонный курорт
15:41 02.01.2026
На Байкале на месте целлюлозного завода будут строить всесезонный курорт
На Байкале на месте целлюлозного завода будут строить всесезонный курорт - РИА Новости, 02.01.2026
На Байкале на месте целлюлозного завода будут строить всесезонный курорт
ВЭБ.РФ ведет демонтаж конструкций на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где будет создан всесезонный курорт, сообщил... РИА Новости, 02.01.2026
строительство
россия
байкальск
байкал
владимир путин
игорь кобзев
дмитрий патрушев
россия
байкальск
байкал
На Байкале на месте целлюлозного завода будут строить всесезонный курорт

ВЭБ.РФ будет строить всесезонный курорт на месте бывшего Байкальского ЦБК

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на горнолыжный курорт "Соболиная гора" в Байкальске
Вид на горнолыжный курорт "Соболиная гора" в Байкальске. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ ведет демонтаж конструкций на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где будет создан всесезонный курорт, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
На совещании, которое прошло в правительстве Приангарья с участием представителей ВЭБ.РФ, рассмотрели задачи по модернизации инженерной инфраструктуры бывшей промплощадки БЦБК.
Остров Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале
23 декабря 2025, 09:28
"На этой территории будет создан новый современный район Байкальска и всесезонный курорт. Но для дальнейшего развития ключевой задачей сейчас является демонтаж конструкций бывшего комбината. Этой работой занимается ВЭБ.РФ", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Управляющий директор ВЭБ.РФ Денис Голубев заявил о завершении первого этапа работ, в рамках которого снесены 17 объектов. Второй этап предполагает снос 150 объектов. Эти работы начнут уже в первом квартале 2026 года.
Работы по модернизации Байкальска ведутся по поручению президента РФ Владимира Путина. Их курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
В августе зампредседателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин сообщал, что на месте бывшего БЦБК планируется создание современного городского района, а также всесезонного курорта международного уровня.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Дед Мороз перелетел озеро Байкал и посетил жителей Иркутска
31 декабря 2025, 19:05
 
