Рейтинг@Mail.ru
Выдачи ипотеки в России в 2025 году сократились на четверть, оценили в АКРА - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/bank-2066109825.html
Выдачи ипотеки в России в 2025 году сократились на четверть, оценили в АКРА
Выдачи ипотеки в России в 2025 году сократились на четверть, оценили в АКРА - РИА Новости, 02.01.2026
Выдачи ипотеки в России в 2025 году сократились на четверть, оценили в АКРА
Выдачи ипотеки в России по итогам прошлого года сократились более чем на четверть, составив всего 920 тысяч кредитов, поделилась оценкой с РИА Новости старший... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T20:48:00+03:00
2026-01-02T20:48:00+03:00
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
https://ria.ru/20260101/yanvar-2065491146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Выдачи ипотеки в России в 2025 году сократились на четверть, оценили в АКРА

РИА Новости: выдачи ипотеки в 2025 году сократились на четверть, а объем на 14%

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Выдачи ипотеки в России по итогам прошлого года сократились более чем на четверть, составив всего 920 тысяч кредитов, поделилась оценкой с РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"Мы оцениваем объем совокупных ипотечных выдач в объеме примерно 4,2 триллиона рублей и в количестве договоров – около 920 тысяч", - сказала она.
По итогам 2024 года в России было выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 4,9 триллиона рублей. Если оценка АКРА подтвердится, то количество выдач в прошлом году уменьшилось на 29%, а их объем – на 14%.
Согласно данным ЦБ, за одиннадцать месяцев 2025 года россияне оформили чуть менее 802 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 3,6 триллиона рублей.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Выплаты, пенсии, ЖКХ, ипотека. Что изменится с 1 января
1 января, 08:00
 
РоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала