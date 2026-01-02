Азаров объяснил назначение Буданова* главой офиса Зеленского

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Назначая руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой своего офиса, Владимир Зеленский устраняет одного из претендентов на пост президента, заявил бывший премьер этой страны Николай Азаров.
"Для Зеленского назначить руководителя ГУР Кирилла Буданова* главой офиса президента – прекрасное решение, потому что он устраняет одного из возможных претендентов на пост президента", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Буданов* и бывший главком ВСУ, ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный по опросам выигрывают у Зеленского на гипотетических выборах.
"Поэтому таким решением он убирает одного из своих соперников из президентской гонки", - отметил Азаров.
При этом с административной точки зрения трудно судить, насколько у Буданова* есть хоть какой-то опыт работы, отметил бывший премьер Украины.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.