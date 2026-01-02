Рейтинг@Mail.ru
Азаров объяснил назначение Буданова* главой офиса Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 02.01.2026 (обновлено: 20:52 02.01.2026)
Азаров объяснил назначение Буданова* главой офиса Зеленского
Азаров объяснил назначение Буданова* главой офиса Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
Азаров объяснил назначение Буданова* главой офиса Зеленского
Назначая руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой своего офиса, Владимир Зеленский устраняет одного из претендентов РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лондон
владимир зеленский
николай азаров (политик)
валерий залужный
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
украина
лондон
в мире, украина, лондон, владимир зеленский, николай азаров (политик), валерий залужный, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Валерий Залужный, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
Азаров объяснил назначение Буданова* главой офиса Зеленского

Азаров: назначение Буданова устраняет одного претендента в президенты Украины

© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Назначая руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой своего офиса, Владимир Зеленский устраняет одного из претендентов на пост президента, заявил бывший премьер этой страны Николай Азаров.
«
"Для Зеленского назначить руководителя ГУР Кирилла Буданова* главой офиса президента – прекрасное решение, потому что он устраняет одного из возможных претендентов на пост президента", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Буданов* и бывший главком ВСУ, ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный по опросам выигрывают у Зеленского на гипотетических выборах.
«
"Поэтому таким решением он убирает одного из своих соперников из президентской гонки", - отметил Азаров.
При этом с административной точки зрения трудно судить, насколько у Буданова* есть хоть какой-то опыт работы, отметил бывший премьер Украины.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛондонВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Валерий ЗалужныйФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
