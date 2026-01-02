ПВО ночью отразила атаку БПЛА на Самарскую область

https://ria.ru/20260102/ataka-2066048028.html
Ночная атака БПЛА на Самарскую область была отражена, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 02.01.2026
