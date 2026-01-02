Рейтинг@Mail.ru
12:50 02.01.2026
ПВО ночью отразила атаку БПЛА на Самарскую область
ПВО ночью отразила атаку БПЛА на Самарскую область
Ночная атака БПЛА на Самарскую область была отражена, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 02.01.2026
самарская область, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев
© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ночная атака БПЛА на Самарскую область была отражена, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня ночью была отражена атака вражеских БПЛА на Самарскую область. Благодаря работе систем ПВО министерства обороны и оперативных служб все БПЛА были сбиты", - написал губернатор в канале на платформе Max.
Федорищев добавил, что разрушений и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
