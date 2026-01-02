https://ria.ru/20260102/akter-2066017510.html
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Дочь американского актёра Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория, была найдена мёртвой в отеле в Калифорнии, сообщает портал TMZ
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Дочь Томми Ли Джонса, Виктория, была найдена мёртвой в калифорнийском отеле... рано утром в четверг (по местному времени - ред.)... Виктории было 34 года", - говорится в сообщении.
По информации портала, прибывшие по вызову медики констатировали смерть Виктории. Отмечается, что на место также прибыли сотрудники полиции и судмедэксперт. Причина смерти остается неизвестной.