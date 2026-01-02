Рейтинг@Mail.ru
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле - РИА Новости, 02.01.2026
05:23 02.01.2026
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле
Дочь американского актёра Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория, была найдена мёртвой в отеле в Калифорнии, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в... РИА Новости, 02.01.2026
калифорния
В мире, Калифорния
TMZ: Дочь актера Томми Ли Джонса Викторию нашли мертвой в отеле

© EuropaCorp/Relativity Media (2013)Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© EuropaCorp/Relativity Media (2013)
Томми Ли Джонс. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дочь американского актёра Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория, была найдена мёртвой в отеле в Калифорнии, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Дочь Томми Ли Джонса, Виктория, была найдена мёртвой в калифорнийском отеле... рано утром в четверг (по местному времени - ред.)... Виктории было 34 года", - говорится в сообщении.
По информации портала, прибывшие по вызову медики констатировали смерть Виктории. Отмечается, что на место также прибыли сотрудники полиции и судмедэксперт. Причина смерти остается неизвестной.
 
