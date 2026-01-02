Рейтинг@Mail.ru
14:14 02.01.2026
В казанском и чебоксарском аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле в международном аэропорту Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле в международном аэропорту Казани. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
КазаньЧебоксарыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПроисшествия
 
 
