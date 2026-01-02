https://ria.ru/20260102/aeroporty-2066059151.html
В казанском и чебоксарском аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов
В казанском и чебоксарском аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 02.01.2026
В казанском и чебоксарском аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
В казанском и чебоксарском аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов
