https://ria.ru/20260102/aeroport-2066121384.html
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения - РИА Новости, 02.01.2026
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T23:41:00+03:00
2026-01-02T23:41:00+03:00
2026-01-02T23:44:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
геленджик
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030000550_0:60:3042:1771_1920x0_80_0_0_320b28193b26b07bf685745f2b1b51ba.jpg
https://ria.ru/20260102/pvo-2066045762.html
геленджик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030000550_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_70af1c592fbcbd53becde93ce5907d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), геленджик, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Геленджик, Россия
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на полеты