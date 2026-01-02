https://ria.ru/20260102/aeroport-2066079186.html
В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска ввели ограничения
В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 02.01.2026
В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:17:00+03:00
2026-01-02T16:17:00+03:00
2026-01-02T16:22:00+03:00
ижевск
киров
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20260102/bpla-2066056222.html
ижевск
киров
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, киров, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Ижевск, Киров, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска ввели ограничения
В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска ограничили выпуск и посадку самолетов