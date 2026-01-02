https://ria.ru/20260102/aeroport-2066057106.html
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 02.01.2026
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск судов