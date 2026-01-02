Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 02.01.2026
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли временные ограничения

Самолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбов ("Донское"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуношнаНовый год
 
 
