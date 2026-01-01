МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал новогоднее обращение Владимира Зеленского.
Глава киевского режима в своей речи вновь выступил с необоснованными обвинениями в адрес России, а также перечислил некоторые "пострадавшие" государства, включая Абхазию и Южную Осетию.
"Очередная бессвязная чушь", — написал он.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.