Рейтинг@Mail.ru
"Близок к капитуляции". Поведение Зеленского вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 01.01.2026 (обновлено: 17:15 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/zelenskiy-2065970325.html
"Близок к капитуляции". Поведение Зеленского вызвало изумление на Западе
"Близок к капитуляции". Поведение Зеленского вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 01.01.2026
"Близок к капитуляции". Поведение Зеленского вызвало изумление на Западе
Постоянные изменения в мирном плане по Украине и поездки Владимира Зеленского по всему миру говорят о приближении капитуляции Киева, написал глава... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:14:00+03:00
2026-01-01T17:15:00+03:00
в мире
киев
сша
дональд трамп
владимир путин
украина
мирный план сша по украине
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065956813.html
https://ria.ru/20260101/putin-2065922603.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, мирный план сша по украине, владимир зеленский
В мире, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский
"Близок к капитуляции". Поведение Зеленского вызвало изумление на Западе

Орсини: Зеленский близок к капитуляции

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Постоянные изменения в мирном плане по Украине и поездки Владимира Зеленского по всему миру говорят о приближении капитуляции Киева, написал глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини в статье для Il Fatto Quotidiano.
"Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. <…> Это не переговоры, и я не знаю, почему их так называют. Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения. Это касается и визуальной картины. Все видят, что президент России Владимир Путин остается в Кремле, а Зеленский ездит по миру. Путин ждет, а Зеленский торопится. Путин спокоен, а Зеленский теряет самообладание", — заявил он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине
Вчера, 15:23
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Имеет право". На Западе жестко высказались об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 11:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреКиевСШАДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала