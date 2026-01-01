"Близок к капитуляции". Поведение Зеленского вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Постоянные изменения в мирном плане по Украине и поездки Владимира Зеленского по всему миру говорят о приближении капитуляции Киева, написал глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини в статье для Il Fatto Quotidiano.
"Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. <…> Это не переговоры, и я не знаю, почему их так называют. Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения. Это касается и визуальной картины. Все видят, что президент России Владимир Путин остается в Кремле, а Зеленский ездит по миру. Путин ждет, а Зеленский торопится. Путин спокоен, а Зеленский теряет самообладание", — заявил он.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
