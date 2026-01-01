Рейтинг@Mail.ru
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа - РИА Новости, 01.01.2026
10:07 01.01.2026
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, майкл флинн, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Мирный план США по Украине
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа

Экс-советник Трампа Флинн: Зеленский проиграет выборы, если они будут честными

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине, если они будут проводиться честно, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Он (Зеленский - ред.) проиграл бы, если бы были честные выборы", - сказал собеседник агентства.
При этом бывший советник Трампа также отметил, что точно хотел бы увидеть выборы на Украине.
В начале декабря, после заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Зеленский оценил готовность мирного плана в 90 процентов
