https://ria.ru/20260101/zelenskiy-2065916448.html
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа - РИА Новости, 01.01.2026
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа
Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине, если они будут проводиться честно, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:07:00+03:00
2026-01-01T10:07:00+03:00
2026-01-01T10:07:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
майкл флинн
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260101/zelenskij-2065905509.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, майкл флинн, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Мирный план США по Украине
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа
Экс-советник Трампа Флинн: Зеленский проиграет выборы, если они будут честными