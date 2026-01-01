В Индии жестко ответили на обвинения Зеленского из-за Путина

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию из-за осуждений действий киевского режима, написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X, комментируя последствия украинской атаки на резиденцию президента России.
«
"Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил свое недовольство этим нападением", — заявил он.
Альтернативы нет. О чем предупредили мировые лидеры после атаки на Валдай
30 декабря 2025, 14:35
По мнению дипломата, действия главы киевского режима опасны, так как они мотивированы неверным восприятием собственных возможностей.
«
"Зеленскому следует прекратить заниматься пиар-играми. <…> Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении", — добавил Сибал.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. По итогу ПВО сбила все БПЛА, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
На следующий день премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о провокации Украины. Политик подчеркнул недопустимость действий, направленных на срыв переговорного процесса
Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о разочаровании Киева из-за заявлений Нью-Дели.
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
30 декабря 2025, 03:43