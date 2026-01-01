Рейтинг@Mail.ru
В Индии жестко ответили на обвинения Зеленского из-за Путина
04:16 01.01.2026
В Индии жестко ответили на обвинения Зеленского из-за Путина
В Индии жестко ответили на обвинения Зеленского из-за Путина
Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию из-за осуждений действий киевского режима, написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал
2026-01-01T04:16:00+03:00
2026-01-01T04:16:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
владимир зеленский
киев
сергей лавров
мирный план сша по украине
индия
россия
киев
в мире, индия, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
В Индии жестко ответили на обвинения Зеленского из-за Путина

Экс-министр Сибал: обвинения Зеленского в адрес Индии из-за Путина недопустимы

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию из-за осуждений действий киевского режима, написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X, комментируя последствия украинской атаки на резиденцию президента России.
«
"Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Даже Трамп, несомненно, получивший информацию от своих сотрудников разведки, выразил свое недовольство этим нападением", — заявил он.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Альтернативы нет. О чем предупредили мировые лидеры после атаки на Валдай
30 декабря 2025, 14:35
По мнению дипломата, действия главы киевского режима опасны, так как они мотивированы неверным восприятием собственных возможностей.
«
"Зеленскому следует прекратить заниматься пиар-играми. <…> Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении", — добавил Сибал.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. По итогу ПВО сбила все БПЛА, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
На следующий день премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о провокации Украины. Политик подчеркнул недопустимость действий, направленных на срыв переговорного процесса
Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о разочаровании Киева из-за заявлений Нью-Дели.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
30 декабря 2025, 03:43
 
