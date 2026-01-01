Рейтинг@Mail.ru
"Последняя капля": на Западе высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/zapad-2065909294.html
"Последняя капля": на Западе высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
"Последняя капля": на Западе высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
"Последняя капля": на Западе высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Совершенная во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом попытка нападения на резиденцию Владимира Путина поставила под угрозу... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T06:29:00+03:00
2026-01-01T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
москва
дональд трамп
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
https://ria.ru/20260101/zapad-2065902308.html
https://ria.ru/20251224/es-2064228695.html
сша
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, москва, дональд трамп, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Москва, Дональд Трамп, Киев, Владимир Путин
"Последняя капля": на Западе высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина

VA: После атаки Киева на резиденцию Путина судьба Европы висит на волоске

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Совершенная во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом попытка нападения на резиденцию Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Запада, пишет французский журнал Valeurs Actuelles.
«
"90 украинских беспилотников обрушились на новгородскую резиденцию президента Путина, как раз когда пресс-конференция Трампа и Зеленского подходила к концу. <…> Если кто-то и хотел саботировать шансы на разрешение этого конфликта, который продолжается уже четвертый год <…>, то лучшего выбора и быть не могло. <…> Провал операции, проведенной Киевом, похоже, остался без осуждения ни одной европейской столицей. Молчание — это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии", — указывается в материале.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Потери огромны": на Западе раскрыли результаты борьбы с Россией
02:47
Ответственность за необдуманную и рискованную эскалацию киевского режима, по мнению автора текста, несут именно европейские элиты. Он подчеркнул, что именно из-за их действий судьба всего континента оказалась под угрозой.
«
"Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске. <…> Европейские столицы рискуют навсегда потерять шансы на разрешение конфликта. <…> Нашим европейским лидерам также придется ответить за свои действия. Те из них, кто своими лицемерными заявлениями подорвал надежды на разрешение конфликта, будут наказаны либо на выборах, либо публичными протестами", — отмечается в статье.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что российский ответ на попытки атак ВСУ будет не дипломатический.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Станет жертвой". На Западе рассказали о панике в ЕС из-за России
24 декабря 2025, 06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМоскваДональд ТрампКиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала