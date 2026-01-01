"Последняя капля": на Западе высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Совершенная во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом попытка нападения на резиденцию Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Запада, пишет французский журнал Valeurs Actuelles.
"90 украинских беспилотников обрушились на новгородскую резиденцию президента Путина, как раз когда пресс-конференция Трампа и Зеленского подходила к концу. <…> Если кто-то и хотел саботировать шансы на разрешение этого конфликта, который продолжается уже четвертый год <…>, то лучшего выбора и быть не могло. <…> Провал операции, проведенной Киевом, похоже, остался без осуждения ни одной европейской столицей. Молчание — это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии", — указывается в материале.
Ответственность за необдуманную и рискованную эскалацию киевского режима, по мнению автора текста, несут именно европейские элиты. Он подчеркнул, что именно из-за их действий судьба всего континента оказалась под угрозой.
"Нападение на резиденцию лидера ядерной державы — это последняя капля для Москвы. Теперь судьба Европы висит на волоске. <…> Европейские столицы рискуют навсегда потерять шансы на разрешение конфликта. <…> Нашим европейским лидерам также придется ответить за свои действия. Те из них, кто своими лицемерными заявлениями подорвал надежды на разрешение конфликта, будут наказаны либо на выборах, либо публичными протестами", — отмечается в статье.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что российский ответ на попытки атак ВСУ будет не дипломатический.
