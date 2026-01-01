«

"90 украинских беспилотников обрушились на новгородскую резиденцию президента Путина, как раз когда пресс-конференция Трампа и Зеленского подходила к концу. <…> Если кто-то и хотел саботировать шансы на разрешение этого конфликта, который продолжается уже четвертый год <…>, то лучшего выбора и быть не могло. <…> Провал операции, проведенной Киевом, похоже, остался без осуждения ни одной европейской столицей. Молчание — это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии", — указывается в материале.