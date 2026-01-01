МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Прибалтийский страны, а также часть истеблишмента других государств Европы стремятся развязать большую войну, рассчитывая с ее помощью предотвратить надвигающуюся экономическую катастрофу, заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Во властных кругах США есть люди, считающие, что большая война — минимум региональная, а если потребуется, то и мировая — может предотвратить надвигающуюся катастрофу. У Европы экономическая ситуация не лучше. Поэтому эта идея очень привлекательна для нынешнего руководства по обе стороны Атлантики, например, в Германии, Великобритании и Франции. Более того, руководства — не народы, а именно руководства — других стран стремятся к этому, особенно в Эстонии, Латвии и Литве", — отметил он.
В то же время Уилкерсон подчеркнул, что европейскими лидерами, помимо прочего, движет страх потери власти и ради ее сохранения они готовы пойти на любые преступления.
"Они — тоталитарные диктаторы. <…> Они могут пойти на Украине на что угодно, лишь бы удержать власть. А лучший способ для этого — создавать чрезвычайные ситуации, угрозы, проблемы, с которыми могут справиться якобы только они. Это касается и руководства ЕС, и унифицированного руководства НАТО в Брюсселе", — резюмировал полковник.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
