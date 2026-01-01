Рейтинг@Mail.ru
"Потери огромны": на Западе раскрыли результаты борьбы с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:47 01.01.2026
"Потери огромны": на Западе раскрыли результаты борьбы с Россией
"Потери огромны": на Западе раскрыли результаты борьбы с Россией - РИА Новости, 01.01.2026
"Потери огромны": на Западе раскрыли результаты борьбы с Россией
Прошедший год стал катастрофой для стран Запада из-за военных успехов России на поле боя, а планы по нанесению Москве стратегического поражения потерпели полный РИА Новости, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Прошедший год стал катастрофой для стран Запада из-за военных успехов России на поле боя, а планы по нанесению Москве стратегического поражения потерпели полный крах, утверждается в статье издания Strategic Culture.
"На Западе 2025 год стал настоящим ужасным годом во многих смыслах. <…> Россия продолжает свое неуклонное военное наступление. Москва будет все больше разрушать украинскую инфраструктуру. Европа, сломленная изнутри, — это континент-мертвец, а США не будут поставлять дополнительное оружие. Москва абсолютно никуда не спешит, поскольку хладнокровно рассчитала, что Запад сам истощит свои силы", — сообщается в материале.
По мнению автора статьи, рьяные усилия западных элит сокрушить Россию обернулись против их самих.
"Планы (западных элит — Прим. ред.) всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны", — отмечает он.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
