https://ria.ru/20260101/zakharova-2065925724.html
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство мирных жителей
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство мирных жителей - РИА Новости, 01.01.2026
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство мирных жителей
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на столы руководству Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды их... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:43:00+03:00
2026-01-01T11:43:00+03:00
2026-01-01T11:43:00+03:00
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
мария захарова
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4d4fa8bce8ffffb6e87ba193fe8139fa.jpg
https://ria.ru/20260101/vinovnye-2065919514.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2064:1547_1920x0_80_0_0_305719bb87163d839c28dd8ec9500775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, мария захарова, владимир сальдо
Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Владимир Сальдо
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство мирных жителей
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство херсонских жителей