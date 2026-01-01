Рейтинг@Mail.ru
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство мирных жителей - РИА Новости, 01.01.2026
11:43 01.01.2026
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство мирных жителей
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на столы руководству Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды их... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:43:00+03:00
2026-01-01T11:43:00+03:00
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
мария захарова
владимир сальдо
херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, мария захарова, владимир сальдо
Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Владимир Сальдо
Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство мирных жителей

Захарова: деньги налогоплательщиков Запада идут на убийство херсонских жителей

© AP Photo / Olivier MatthysФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на столы руководству Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды их налогоплательщиков на убийство херсонских мирных жителей, в том числе детей.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
"Сегодня на утренний стол с круассанами и яйцами пашот президентам и премьер-министрам стран коллективного Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды их налогоплательщиков, сколько новогодних подарков куплено на них для убийства мирных жителей, как они соучаствовали в уничтожении детей", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Виновные в ударе по гостинице в Хорлах будут наказаны, заявил Сальдо
Херсонская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныМария ЗахароваВладимир Сальдо
 
 
