В Волынской области прогремели новые взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 01.01.2026
В Волынской области прогремели новые взрывы
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
В Волынской области прогремели новые взрывы

В Луцке после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в административном центре Волынской области городе Луцке на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории Волынской области звучит воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В четырех украинских городах прогремели взрывы
02:32
"В Луцке ночью снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
