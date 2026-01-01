При взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли десять человек

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимум десять человек погибли и еще десять пострадали в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
"Швейцарская полиция сообщила телеканалу Sky News, что в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте погибли по меньшей мере десять человек и еще десять получили ранения", - говорится в публикации.
По данным телеканала, полиция Швейцарии не считает происшествие терактом.
Ранее телеканал RTS со ссылкой на полицию кантона Вале сообщал, что несколько человек погибли при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. По информации телеканала, пожар в баре Constellation вспыхнул в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов. Как сообщили в RTS, на месте происшествия работают экстренные службы, задействованы вертолеты компании Air-Glaciers, многочисленные машины скорой помощи.