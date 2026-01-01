Рейтинг@Mail.ru
В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми
01:04 01.01.2026 (обновлено: 14:01 01.01.2026)
В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми
В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми - РИА Новости, 01.01.2026
В России ввели семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми
Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена в России с 1 января 2026 года, следует из соответствующего закона. РИА Новости, 01.01.2026
2026
Люди гуляют по Красной площади в Москве
Люди гуляют по Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена в России с 1 января 2026 года, следует из соответствующего закона.
"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, настоящим федеральным законом устанавливается ежегодная семейная выплата гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей", — говорится в Федеральном законе от 13.07.2024 № 179-ФЗ.
Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января
00:15
00:15
Претендовать на такую меру поддержки смогут семьи, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума, а у потенциальных получателей не должно быть долгов по алиментам.
Согласно закону, который вступает в силу с 1 января 2026 года, право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории России и являющиеся ее налоговыми резидентами. Выплата будет назначаться Фондом пенсионного и социального страхования России и производиться каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет (в случае обучения в образовательной организации на очной форме).
Отмечается, что россияне получат налоговый вычет за 2025 год при перерасчете ставки НДФЛ в шесть процентов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что семьи, которые попадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей в год. Кроме того, в апреле 2025 года глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что выплата будет назначаться по одному электронному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов. Под меру поддержки подпадают 4,2 миллиона семей в России с почти 11 миллионами детей.
Правительство утвердило план по реализации семейной политики до 2036 года
29 декабря 2025, 10:23
