Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания "Мать-героиня", вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере 72 403,79 рубля, а также доплату в размере 36 500 рублей к пенсии, свидетельствуют соответствующие законы.

"Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 72 403,79 рубля", - говорится в федеральном законе от 28.11.2025 №435-ФЗ. Уточняется, что выплата будет ежегодно индексироваться.

"Размер дополнительного материального обеспечения составит 415% размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - свидетельствует федеральный закон от 28.11.2025 №433-ФЗ. Доплата составит 36 500 рублей.

Кроме того, россиянки, удостоенные звания, имеют право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортными средствами и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.