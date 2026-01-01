Рейтинг@Mail.ru
Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 01.01.2026 (обновлено: 04:01 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/vyplata-2065892644.html
Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января
Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января - РИА Новости, 01.01.2026
Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января
Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания "Мать-героиня", вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:15:00+03:00
2026-01-01T04:01:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730091723_330:394:2777:1770_1920x0_80_0_0_a236cd1d9b86fab6aad6328b9d011c64.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063269318.html
https://ria.ru/20251230/lgoty-2065543774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730091723_482:281:2838:2048_1920x0_80_0_0_67fe7011e1b3ad891f7e0e54a0251b75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января

С 1 января 2026 года матери-героини будут ежемесячно получать 72 тысячи рублей

© РИА Новости / Андрей ВаренковСемья во время прогулки в Новороссийске
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
Семья во время прогулки в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания "Мать-героиня", вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере 72 403,79 рубля, а также доплату в размере 36 500 рублей к пенсии, свидетельствуют соответствующие законы.
"Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 72 403,79 рубля", - говорится в федеральном законе от 28.11.2025 №435-ФЗ. Уточняется, что выплата будет ежегодно индексироваться.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Матери-героини получили те же льготы, что и герои труда, заявил Путин
19 декабря 2025, 14:42
"Размер дополнительного материального обеспечения составит 415% размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - свидетельствует федеральный закон от 28.11.2025 №433-ФЗ. Доплата составит 36 500 рублей.
Кроме того, россиянки, удостоенные звания, имеют право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортными средствами и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Госдуме рассказали о новых льготах для матерей-героинь
30 декабря 2025, 02:08
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала