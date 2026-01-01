Рейтинг@Mail.ru
Получение выписки из реестра транспортных средств стало платным - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/vypiska-2065928710.html
Получение выписки из реестра транспортных средств стало платным
Получение выписки из реестра транспортных средств стало платным - РИА Новости, 01.01.2026
Получение выписки из реестра транспортных средств стало платным
Получение некоторых выписок из реестра транспортных средств в России стало платным с 1 января 2026 года, следует из постановления правительства РФ от 20 ноября... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:19:00+03:00
2026-01-01T12:19:00+03:00
россия
fit service
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/10/1492061063_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_01b41a4cae42a04139445588fdde7ab0.jpg
https://ria.ru/20251230/avtovaz-2065595202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/10/1492061063_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6573b992530dba93e68ed8d165df502b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, fit service, авто
Россия, FIT SERVICE, Авто
Получение выписки из реестра транспортных средств стало платным

Получение выписки из реестра транспортных средств стало платным с 1 января

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовые автомобили
Новые автомобили - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Новые автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Получение некоторых выписок из реестра транспортных средств в России стало платным с 1 января 2026 года, следует из постановления правительства РФ от 20 ноября 2025 года.
Выписка из реестра транспортных средств является документом, содержащим сведения о транспортном средстве, зарегистрированном в государственном реестре. Она содержит марку и модель машины, год выпуска, идентификационный номер (VIN), госномер машины, а также сведения о паспорте транспортного средства.
Так, платными становятся бумажные версии выписок: сокращенная версия будет стоить 400 рублей, а расширенная - 100 рублей. Выписка по владельцу также будет стоить 400 рублей. А стоимость сокращенной выписки, запрошенной в электронной форме через Госуслуги, составит 200 рублей.
Как уточняла РИА Новости юрист сети автосервисов Fit Service Екатерина Лазарева, через портал Госуслуг по-прежнему можно будет бесплатно получить расширенную выписку по автомобилю (VIN-запрос) и выписку по владельцу (физическому или юридическому лицу).
Автомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
30 декабря 2025, 11:17
 
РоссияFIT SERVICEАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала