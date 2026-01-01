Получение выписки из реестра транспортных средств стало платным

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Получение некоторых выписок из реестра транспортных средств в России стало платным с 1 января 2026 года, следует из постановления правительства РФ от 20 ноября 2025 года.

Выписка из реестра транспортных средств является документом, содержащим сведения о транспортном средстве, зарегистрированном в государственном реестре. Она содержит марку и модель машины, год выпуска, идентификационный номер (VIN), госномер машины, а также сведения о паспорте транспортного средства.

Так, платными становятся бумажные версии выписок: сокращенная версия будет стоить 400 рублей, а расширенная - 100 рублей. Выписка по владельцу также будет стоить 400 рублей. А стоимость сокращенной выписки, запрошенной в электронной форме через Госуслуги, составит 200 рублей.