ВСУ каждую неделю теряют все больше боевиков, заявили российские силовики
ВСУ каждую неделю теряют все больше боевиков, заявили российские силовики
Еженедельные потери ВСУ постоянно растут, большинство боевиков уничтожают в Харьковской области и ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T21:47:00+03:00
