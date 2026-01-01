Рейтинг@Mail.ru
ВСУ каждую неделю теряют все больше боевиков, заявили российские силовики - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 01.01.2026
ВСУ каждую неделю теряют все больше боевиков, заявили российские силовики
ВСУ каждую неделю теряют все больше боевиков, заявили российские силовики - РИА Новости, 01.01.2026
ВСУ каждую неделю теряют все больше боевиков, заявили российские силовики
Еженедельные потери ВСУ постоянно растут, большинство боевиков уничтожают в Харьковской области и ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2026
ВСУ каждую неделю теряют все больше боевиков, заявили российские силовики

РИА Новости: основная масса украинских солдат гибнет в Харьковской области и ДНР

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Еженедельные потери ВСУ постоянно растут, большинство боевиков уничтожают в Харьковской области и ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
ВСУ растет число потерь. Это подтверждают еженедельные отчеты украинских СМИ о количестве похороненных солдат ВСУ. Так, например, Полтавская область обновила "рекорд" прошлой недели, похоронив 25 своих граждан. Неделей ранее было похоронено 24 жителя области", - сказал собеседник агентства.
Рост потерь, по его словам, вызван желанием украинского командования любой ценой добиться хоть какого-то успеха на фронте.
"Основная масса украинских солдат гибнет в Харьковской области и ДНР", - отметил представитель силовых структур.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Источник сообщил о катастрофической нехватке людей в двух бригадах ВСУ
30 декабря 2025, 06:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
