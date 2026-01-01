МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров

"О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне. Нынешний преступный удар по мирным гражданам в н.п. Хорлы – это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием", - говорится в комментарии министерства на сайте.