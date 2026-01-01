https://ria.ru/20260101/vsu-2065976071.html
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 01.01.2026
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
