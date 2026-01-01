Рейтинг@Mail.ru
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 01.01.2026 (обновлено: 18:11 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/vsu-2065976071.html
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров - РИА Новости, 01.01.2026
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров
Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:56:00+03:00
2026-01-01T18:11:00+03:00
удар всу по хорлам в херсонской области
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
киев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925985_0:258:868:746_1920x0_80_0_0_609f645e1ff753b00ca86e2efdac8f35.jpg
https://ria.ru/20260101/vsu-2065971796.html
херсонская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925985_0:177:868:827_1920x0_80_0_0_303f25746d3f0f94750ae73bf0a16de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удар всу по хорлам в херсонской области, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, киев, происшествия
Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Происшествия
МИД России: злодейство ВСУ в Хорлах остается на совести западных спонсоров

МИД РФ: злодейство Украины в Хорлах остается на совести западных спонсоров

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Удар ВСУ в Херсонской области - злодеяние Киева, которое полностью лежит на совести западных стран, финансирующих его, заявили в МИД РФ.
"О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне. Нынешний преступный удар по мирным гражданам в н.п. Хорлы – это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием", - говорится в комментарии министерства на сайте.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Москалькова обратилась в ООН в связи с терактом ВСУ в Херсонской области
Вчера, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияКиевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала