Москалькова обратилась в ООН в связи с терактом ВСУ в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 01.01.2026 (обновлено: 17:34 01.01.2026)
Москалькова обратилась в ООН в связи с терактом ВСУ в Херсонской области
Москалькова обратилась в ООН в связи с терактом ВСУ в Херсонской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН с призывом в кратчайшие сроки осудить удар киевского режима по мирным... РИА Новости, 01.01.2026
Москалькова обратилась в ООН в связи с терактом ВСУ в Херсонской области

Москалькова призвала ООН осудить теракт ВСУ в Херсонской области

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН с призывом в кратчайшие сроки осудить удар киевского режима по мирным жителям Херсонской области в новогоднюю ночь.
"В Новогоднюю ночь украинскими нацистами подло и целенаправленно нанесен удар по мирным жителям Херсонской области... Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, всему международному сообществу с призывом в кратчайшие сроки публично осудить умышленное нарушение международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями и содействовать привлечению виновных к ответственности", - написала Москалькова в Telegram-канале.
Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреРоссияТатьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСветлана ПетренкоВладимир СальдоЧерное мореУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
