Москалькова обратилась в ООН в связи с терактом ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН с призывом в кратчайшие сроки осудить удар киевского режима по мирным жителям Херсонской области в новогоднюю ночь.
"В Новогоднюю ночь украинскими нацистами подло и целенаправленно нанесен удар по мирным жителям Херсонской области... Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, всему международному сообществу с призывом в кратчайшие сроки публично осудить умышленное нарушение международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями и содействовать привлечению виновных к ответственности", - написала Москалькова в Telegram-канале.
Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.