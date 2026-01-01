Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Большую часть посетителей атакованного кафе в Хорлах Херсонской области удалось спасти, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Многие люди, которые были поблизости, бросились на помощь после атаки первого беспилотника, но через несколько минут прилетел второй, а затем и третий. Поэтому помощь оказывать было сложно, но большую часть людей всё-таки удалось вывести из здания и таким образом спасти. Они получили ранения, но всё-таки остались живы", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, пожарные оперативно прибыли на место атаки, но долгое время не могли подойти близко из-за сброшенного на кафе боеприпаса с зажигательной смесью.
Ранее Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.