Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 01.01.2026
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах
Большую часть посетителей атакованного кафе в Хорлах Херсонской области удалось спасти, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Происшествия
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах

Сальдо: большую часть посетителей атакованного ВСУ кафе в Хорлах удалось спасти

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Большую часть посетителей атакованного кафе в Хорлах Херсонской области удалось спасти, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Многие люди, которые были поблизости, бросились на помощь после атаки первого беспилотника, но через несколько минут прилетел второй, а затем и третий. Поэтому помощь оказывать было сложно, но большую часть людей всё-таки удалось вывести из здания и таким образом спасти. Они получили ранения, но всё-таки остались живы", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, пожарные оперативно прибыли на место атаки, но долгое время не могли подойти близко из-за сброшенного на кафе боеприпаса с зажигательной смесью.
Ранее Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
