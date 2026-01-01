Сальдо назвал удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах спланированной акцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Удар ВСУ по кафе и гостинице в херсонском поселке Хорлы показал, что доверять киевскому режиму нельзя, он пытается нарушить спокойную жизнь граждан и препятствует заключению мирного соглашения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это спланированная акция то ли устрашения, то ли срыва переговоров. За этим скрывается манипуляция обмана, которым занимается главарь киевского режима. С одной стороны он рассказывает, что готов к миру, с другой стороны – эта преднамеренная и рассчитанная акция. Попытка удара по резиденции нашего президента и эта – показательные акты, которые говорят, что доверять этому режиму нельзя, они будут продолжать делать такие подлые кровавые пакости", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Противник пытается нарушить мирную жизнь граждан и действует против того, чтобы приблизилось мирное соглашение, заявил Сальдо, говоря об атаке ВСУ на кафе в Хорлах.
Ранее Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.