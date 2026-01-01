Сальдо назвал удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах спланированной акцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Удар ВСУ по кафе и гостинице в херсонском поселке Хорлы показал, что доверять киевскому режиму нельзя, он пытается нарушить спокойную жизнь граждан и препятствует заключению мирного соглашения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.