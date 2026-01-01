Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за атаки ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью мирных людей из-за атаки ВСУ в Херсонской области, отметив жестокость и цинизм этого преступления, следует из публикации Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью мирных людей из-за атаки ВСУ в Херсонской области, отметив жестокость и цинизм этого преступления, следует из публикации на сайте РПЦ.

"Дорогие братья и сестры! С глубокой болью в сердце узнал о трагических событиях, произошедших в поселке Хорлы Херсонской области, где в результате целенаправленной атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу погибли и пострадали многие мирные жители. Поражает особая жестокость и цинизм, с которым был совершен данный террористический акт: атака была совершена после предварительной разведки и в праздничное время, когда в зданиях находилось большое количество мирных людей", - написал патриарх Кирилл.

По его словам, подобные действия не могут иметь ни оправдания, ни разумного объяснения, и "являются тяжким преступлением против человеческой жизни, попранием нравственных основ, на которых зиждется человеческое общество".

"Налицо жестокое и бесчеловечное стремление организаторов этого преступления причинить как можно больший вред мирным гражданам, не взирая ни на какие нравственные, человеческие и даже просто разумные соображения", - отметил патриарх.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. "Возношу молитвы о скорейшем исцелении пострадавших и укреплении врачей, борющихся за их жизни. Надеюсь, что органы власти окажут пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. Представители Русской православной церкви , со своей стороны, приложат все усилия для духовной поддержки тех, кто в эту минуту нуждается в утешении", - добавил глава РПЦ.

Также патриарх призвал духовенство Скадовской епархии РПЦ оказать необходимую пастырскую помощь и духовную поддержку всем, кого коснулось это горе.