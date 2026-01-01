ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ, нанесшие в новогоднюю ночь удар по гостинице и кафе в Хорлах, использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.