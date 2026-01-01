https://ria.ru/20260101/vsu-2065945253.html
Зайти в атакованное ВСУ кафе было невозможно из-за пожара, заявил Сальдо
Зайти в атакованное ВСУ кафе было невозможно из-за пожара, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.01.2026
Зайти в атакованное ВСУ кафе было невозможно из-за пожара, заявил Сальдо
Пожар в атакованном ВСУ кафе в Хорлах Херсонской области был настолько силен, что зайти туда было невозможно, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
Зайти в атакованное ВСУ кафе было невозможно из-за пожара, заявил Сальдо
Сальдо: пожар в кафе в Хорлах был настолько силен, что зайти было невозможно